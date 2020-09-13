بشرى غير سارة للمعلمين: الإجازة "مش ليك"

ذكر عدد من مديري المدارس، أن خطة الحضور والغياب الخاصة بالعام الدراسي الجديد التي يعكفون على وضعها حاليًا، تماشيًا مع قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمسؤولية كل مدير مدرسة عن وضع خطة تتناسب مع كثافة الطلاب في المدرسة ونظام الدراسة "فترة أو فترتين"، خاصة بالطلاب فقط ، نظرًا لحضور المعلمين جميع أيام الأسبوع الدراسين سواء تم تحديده 5 أو 6 أيام.

وأكّد مديرو المدارس، أنَّ حضور المعلمين كل أيام الأسبوع ترجع إلى عدة أسباب، منها الالتزام بقرار الوزارة بحضور كل المشاركين في العملية التعليمية بشكل يومي، بجانب وجود بعض التخصصات التي يدّرسها المعلمين بتدريسها لكل المراحل التعليمية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، الأمر الذي يتطلب وجود المعلم مع تواجد كل مرحلة، وأخيرًا المشاركة في الإشراف على انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب في أثناء يومهم الدراسي.

من جهته، أثنى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الدور الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم بكل مراحله، وخصوصًا في المنظومة الجديدة التي سيتمّ تطبيقها في العام الدراسي الجديد في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وخلال المؤتمر الذي عقده "شوقي" في مقر ديوان الوزارة لإعلان ملامح العام الدراسي الجديد، أكّد شوقي اتخاذ مجموعة من القرارات التي سيتمّ تطبيقها على الفور لاستعادة "هيبة المعلمين بتاع زمان" على حد تعبيره.

في سياق متصل، أكّد وزير التعليم، أنَّ الوزارة سترسل كل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية، والاشتراك في منصات التعلم، والدور الوظيفي لمديري المدارس، وإجازة يوم السبت، والجداول المدرسية، ونظم التقييم لسنوات النقل، وتفاصيل إدارية أخرى، إلى المديريات والإدارات التعليمية، بعد يوم الأحد 20 سبتمبر، مشيرًا إلى أنَّ فكرة التخوف من الثانوية العامة، ستختفي تمامًا خلال السنوات المقبلة.