اليوم.. "المالية" تطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة أجل 91 و273 يوماً بقيمة إجمالية 18 مليار جنيه، اليوم، معلنًا عبر موقعه الإلكتروني أمس، أنَّه سيتمّ تنفيذ طرحين، الأول بقيمة 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، والثاني بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يوماً.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي، مطلع أغسطس، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة إلى أنَّه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وفى سياق قريب، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 800 مليون دولار، ليسجل تدفقات للداخل بلغت 5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، مقابل 4.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة نفسها من عام 2018.

وذكر البيان المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، أنَّ الزيادة جاءت نتيجة تزايد الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة شركات لرأسمالها.

وأضاف البيان المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، أنَّ الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3.1 مليار دولار رغم تقلبات الأسواق المالية العالمية، خاصة الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.