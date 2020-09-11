مصر للطيران تطلق 43 رحلة جوية اليوم إلى دول العالم
تنقل الرحلات 4300 من راكب من جنسيات مختلفة
كتب:
أيمن حمزة
06:13 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
تعرف على رحلات مصر للطيران اليوم لدول العالم
أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنها ستسير اليوم 43 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « امسترادم، أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، لارناكا، جوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك».
كما تطلق الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من «أبوظبي، اسطنبول، بغداد»، ورحلتين استثنائية إلى كل من «الرياض، المدينة المنورة»، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 4300 من راكب من جنسيات مختلفة .