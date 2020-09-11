مصر للطيران تطلق 43 رحلة جوية اليوم إلى دول العالم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران أنها ستسير اليوم 43 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « امسترادم، أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، لارناكا، جوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك».

كما تطلق الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من «أبوظبي، اسطنبول، بغداد»، ورحلتين استثنائية إلى كل من «الرياض، المدينة المنورة»، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 4300 من راكب من جنسيات مختلفة .