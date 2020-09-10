مستشفى مصر للطيران: لم نتوقف يوما عن أداء رسالتنا رغم تداعيات كورونا

أكد الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أن مستشفى مصر للطيران لم تتوقف يومًا واحدًا عن الالتزام بأداء رسالتها نحو جميع العاملين بحقل الطيران المدني وأسرهم والمتقاعدين، وذلك رغم الآثار السلبية المترتبة على تفشي وباء كورونا المستجد، والذي سبب خسائر فادحة ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم.

وأعرب أيمن صلاح، عن تقديره البالغ لجهود وزير الطيران المدني ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران نحو المتقاعدين، خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات صرف العلاج الشهري بالمستشفى، حيث تم استحداث خدمة صرف العلاج يومي الجمعة والسبت، وتفعيل نظام التفويض بصفة مؤقتة حتى لا يضطر المريض للحضور بنفسه لصرف علاجه الشهري، إضافة إلى نظام طلب العلاج عن طريق تطبيق "واتس آب".

كما شدد على حرص المستشفى علي توفير العلاج اللازم لجميع المرضي ممن لهم حق صرف الأدوية من صيدليات المستشفى، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة والتي تأثرت سلبًا بسبب انتشار وباء كورونا.