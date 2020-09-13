إنشاء وتطوير 34 مدرسة بتكلفة 257 مليون و884 ألف جنيه بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولاستيعاب عدد أكبر من الطلاب لتقليل كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلاً عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، ومدارس المتفوقين، وكذلك الانتهاء من إنشاء وتطوير 34 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة مالية بلغت 257 مليونا و884 ألف جنيه.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أن الهيئة هي أحد قطاعات وزارة التربية والتعليم، وتتولى تخطيط المباني التعليمية وتطوير مواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء، واتخاذ كل ما يلزم لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 34 مدرسة ما بين "جديد – إحلال كلي وجزئي – توسعة" بتكلفة بلغت 257 مليون و884 ألف جنيه بمراكز "أبو حماد – القرين – بلبيس – العاشر من رمضان – ديرب نجم – منيا القمح – مشتول السوق – فاقوس – الصالحية – أبو كبير- الزقازيق – الحسينية – ههيا – الإبراهيمية – كفر صقر – أولاد صقر" وذلك لإضافة 629 فصلا دراسيا جديدا ليسهم في استيعاب عدد أكبر من الطلاب وتقليل الكثافة العددية بالفصول وكذلك القضاء على نظام الفترتين بالمدارس.