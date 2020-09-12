وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى ههيا المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بمختلف أقسام المستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد "مسعود" المرحلة الثانية من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، ووجه ببعض التعديلات والملاحظات بأعمال رفع كفاءة القسم، والتي يجب مراعاتها قبل التشغيل، وبلغت تكلفة أعمال التطوير بالمرحلة الثانية 1.5 مليون جنيه.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التطوير بأقسام الحضانات والأطفال وعمليات النساء والتوليد، والتي بلغت تكلفتها التقديرية حوالي 3.5 مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وشدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية، واستكمال شبكة الغازات بمختلف الأقسام الطبية، في خلال ساعات، وذلك تمهيداً لافتتاح أعمال التطوير بالمرحلة الثانية خلال احتفالات عيد الشرقية القومي.