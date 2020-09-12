استئصال ورم سرطاني متقدم بالثدي بمستشفى "السعديين" في الشرقية

تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى "السعديين" المركزي، بمحافظة الشرقية، من إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم سرطاني متقدم بالثدي، لسيدة تبلغ من العمر 45 عاماً، حيث تم استئصال كامل للثدي، بالإضافة إلى استئصال الغدد الليمفاوية الملحقة بالورم.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى السعديين أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لحالة السيدة، قبل خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الورم من جذوره، واتخاذ حدود الأمان له، وأضافت أن حالة المريضة "جيدة ومستقرة"، ومازالت قيد الملاحظة الطبية، تحت إشراف مدير المستشفى.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير مستشفى السعديين، والفريق الطبي المشارك في العملية من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى بالمحافظة.