التضامن تطلق برنامجا تدريبيا للتوعية الأسرية للمتعافين من المخدرات

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قبل قليل، أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات ضمن مشروع مودة الذي تنفذه الوزارة، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر الوزارة في العجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمشرف على مشروع "مودة".

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، عن الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، وكذلك الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية.

وأكدت القباج أنّ التدرب يأتي في إطار حرص وزارة التضامن، على تقديم الخدمات المُتكاملة للأبطال المتعافين من مرض الإدمان، ولإيماننا الكامل بأنّ التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافي وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي.