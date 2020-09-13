تخفيض 15% من قيمة التصالح بمخالفات البناء في أحياء ومدن الجيزة

تشهد المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين بالأحياء والمراكز بمحافظة الجيزة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتوافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.

أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقي المستندات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح.

بالإضافة إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون وهو 50 جنيهًا للمتر المسطح.

كما أكد المحافظ أنه قد تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون والبالغ 50 جنيها للمتر المسطح.

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كل الأوضاع التي جاء من أهمها البعد الاجتماعي، وتيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

وخلال الجولة حرص المحافظ على التحاور مع المواطنين للعمل على إزالة أي معوقات تواجههم والرد على استفساراتهم قائلاً: "أنا قاعد معاكم وهجاوب على كل استفساراتكم".

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل.