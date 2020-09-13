رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال تجهيز أول مركز  للامتحانات الإلكترونية 

أجرى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، جولة تفقدية لمركز الامتحانات الإلكترونية، للوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تنفيذه بالمشروع، وذلك بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور عاطف عبدالحافظ الاستشاري الإنشائي للجامعة، الدكتور محمد حلمي الاستشاري المعماري للجامعة، الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية، المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية والدكتور أحمد عاطف مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وأكد عزيز خلال جولته أن إنشاء هذا المركز يأتي تنفيذا لخطة الجامعة الهادفة إلى تطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة لأبنائها الطلاب، والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي وتهيئة المناخ العلمي المناسب لهم.

ووجه رئيس الجامعة تعليماته خلال الجولة بسرعة الانتهاء والتجهيز لقاعات الامتحانات الإلكترونية، والالتزام بالبرنامج الزمني وإزالة كل العقبات التي من الممكن أن تعيق سرعة تنفيذ المشروع، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال شهر ونصف.

وأضاف عزيز أنه تم تخصيص 4 قاعات أسفل مدرج أ بكلية التجارة، بالإضافة إلى قاعة أخرى بكلية الهندسة وتتسع تلك القاعات لـ 640 كابينة، سيتم تجهيزها بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائقة السرعة، مشيرا إلى أن كل صالات الامتحانات الإلكترونية ستكون مكيفة ومجهزة لإجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة.