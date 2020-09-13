التحقيق في واقعة مقتل "أب" وإصابة ابنه في مشاجرة بالشرقية

تباشر نيابة بلبيس التحقيق في واقعة مقتل "أب" وإصابة طفله في مشاجرة بمركز بلبيس.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص ناحية قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأراضي الزراعية يفصل بين قطعتي أرض زراعية ملك الطرفين وأطق المتشاجرون الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرع "ع. م. ع"، 30 عاما، أحد أطراف المشاجرة وإصابة طفله 7 سنوات.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم ضبط متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.