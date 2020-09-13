رئيس التحرير

محمود مسلم

التحقيق في واقعة مقتل "أب" وإصابة ابنه في مشاجرة بالشرقية

كتب:

نظيمة البحراوي
02:44 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

تباشر نيابة بلبيس التحقيق في واقعة مقتل "أب" وإصابة طفله في مشاجرة بمركز بلبيس.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدة أشخاص ناحية قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بسبب الخلاف على مجرى مائي لري الأراضي الزراعية يفصل بين قطعتي أرض زراعية ملك الطرفين وأطق المتشاجرون الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرع "ع. م. ع"، 30 عاما، أحد أطراف المشاجرة وإصابة طفله 7 سنوات.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم ضبط متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية يشيد بدور التأمين الصحي في مواجهة أزمة كورونا

محافظ الشرقية: قرار تخفيض سعر متر التصالح يؤكد علم الرئيس بظروف الشعب

الكشف على 60 مرشحا محتملا لخوض انتخابات البرلمان في الشرقية

استئصال ورم سرطاني متقدم بالثدي بمستشفى "السعديين" في الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى ههيا المركزي

ضبط 5 آلاف جرعة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الشرقية