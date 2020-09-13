"الوزير" يعدد مزايا تطبيق النقل الذكي على الطرق: رسائل بتجاوز السرعة

كشف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن أن تطبيق منظومة النقل الذكي ستعمل على رصد أي مخالفات أو تجاوزات للقانون على الطرق، من خلال شبكة الكاميرات التي تغطي الطريق، كما سيساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق بما سينعكس على حوادث الطرق الناتجة على سلوكيات السائقين.

وذكر أنه مخطط أن تشمل المنظومة كافة الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم إرسال رسالة نصيه على تليفونات السائقين حال وقوع حادث، أو وجود شبورة لخفض السرعات.

وزير النقل: الطرق ستُراقب بشبكة كاميرات لرصد الحالة المرورية على مدار 24 ساعة

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنه جرى تحديد 17 طريقًا سريعًا على مستوى الجمهورية مبدئيًا سيشملها هذا المشروع، منها 5 طرق في المرحلة الأولى، هي طريق العين السخنة، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس، والدائري الإقليمي، وطريق الواحات، باعتبار هذه الطرق تشهد حركة مرورية كثيفة.

وأكد الوزير، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه الطرق، موضحًا أن منظومة النقل الذكي غير قابلة للفشل.

وأضاف وزير النقل، أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار 24 ساعة يوميًا، بجانب تحقيق السيطرة الأمنية على الطريق، مؤكدًا أن طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق جرى من خلالها مراعاة إنشاء وتنفيذ البنية اللازمة لتطبيق هذا النظام من كابلات وخلافه بالتزامن مع أعمال إنشاء كل طريق، بحيث يبدأ تطبيق نظام النقل الذكي عليها مباشرة بمجرد ضمها لمراحل مشروع نظام النقل الذكي.

وأوضح، أن المشروع سيساهم فى توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين، وكذلك زيادة السيطرة الأمنية على الطرق، لافتًا إلى أنه عن طريق النظام الحديث سيتم إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة على تليفونه المحمول.