"الوطن"في موقع زيارة رئيس الوزراء بأبراج "كوبري الفحص" في بنها

حالة من الهدوء سادت منطقة "كوبري الفحص" بمدينة بنها، اليوم، بعد ساعات من زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمحافظة القليوبية، أمس، يرافقه عدد من الوزراء ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، للإعلان عن التيسيرات الجديدة لإجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وبينما بدت الأمور تسير على طبيعتها في المنطقة، فقد تلاحظ توقف نسبي لعمليات البناء الجارية بها، مع تزايد أعداد أصحاب المخالفات الذين تقدموا بطلبات للتصالح، بعد ساعات من الإعلان عن تخفيضات مغرية على أسعار التصالح.

"الوطن" تجولت في المنطقة، حيث أكد عدد من أصحاب الأبراج المخالفة أن هذه التخفيضات "فاتحة خير" لإنهاء المشكلات العالقه لاستثماراتهم العقارية، التي عانت من التهديد بالهدم، وقطع المرافق عنها طوال الفترات الماضية، بسبب عدم تقنين الأوضاع، كما اعتبروا أن ما حدث يمثل انفراجة أنقذت عدداً كبيراً من المخالفين من السجن والمطاردات الأمنية.

ووجه المواطنون التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رئيس الحكومة، على التوجيهات والتيسيرات الأخيرة، لإنهاء إجراءات التصالح، مطالبين بسرعة حل مشكلات التقدم والزحام بمراكز الوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

وقال مصطفي المليجي، أحد أصحاب الأراضي، إن معظم هذه الأبراج أقيمت خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن أهالي المنطقة كانوا يعانون بسبب صعوبة تقنين الأوضاع، إلى أن جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء لطمأنة الأهالي بإمكانية التصالح على مخالفاتهم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهالى المنطقة.

وأضاف "المليجي" أن إعادة النظر في قيمة التصالح أمر مطمئن، وشجع الكثيرين على التصالح وإنهاء مشكلات المنطقة، وإعادة الروح لهذا الاستثمار العقاري، الذي كان في مهب الريح، مطالباً المحليات بالعمل على القضاء على العشوائيات، والإسراع بتحسين الخدمات بالمنطقة، والعمل على تطبيق روح القانون في ملف التصالح، مما سيكون له مردود إيجابي على المنطقة.

وقال "يحيى زكريا"، أحد أصحاب الأبراج بالمنطقة، إنه كان يمتلك قطعة أرض بالمنطقة التي زارها رئيس الوزراء، وأعطاها إلى إحدى شركات الاستثمار العقاري لبناء برج عليها، وتم الاتفاق على أن يكون البناء قانوني بعد استصدار التراخيص اللازمة، ولكن ما حدث خلال فترة الانفلات الأمني، قامت الشركة ببناء البرج، دون الالتزام بالإجراءات القانونية، وتم تحرير المخالفات باسمه.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد، خلال زيارته لمدينة بنها أمس، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بالانحياز إلى المواطن أولاً، حيث تم إصدار توجيه إلى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة.