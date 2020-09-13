إطلاق اسم شيخ الأزهر الأسبق على معهد أزهري ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على إطلاق اسم المرحوم الشيخ "أحمد الصائم"، أحد مشايخ الأزهر الشريف السابقين، على المعهد الديني لرياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري بمركز الواسطى "بجوار المجزر القديم"، وذلك تقديراً لمكانة ودور الأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي السمح في العالم الإسلامي، وتكريماً لاسم الإمام الراحل، باعتباره أحد أبناء بني سويف، وعلماً من أعلام ورموز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار، مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقي سعد حسن، المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي، مدير المجالس واللجان، وعزة علي خالد، مدير عام التخطيط لمتابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

ويُشار إلى أن فضيلة الإمام أحمد عبدالجواد الشافعي السفطي، وشهرته الشيخ أحمد الصائم، من مواليد مركز الفشن، وحفظ القرآن الكريم في قريته، قبل أن يرحل إلى القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر الشريف، ليتلقى العلوم على يد كبار مشايخه، واشتغل بالتدريس وتحصيل العلوم، وكانت حلقة درسه من أكبر حلقات الدرس بالجامع الأزهر، وتولى مشيخة الأزهر الشريف لمدة 9 سنوات، خلال الفترة من 1838 حتى 1847، خلفاً للشيخ حسن القويسني.