الانتهاء من 20% بأعمال حماية مدينة طابا من أخطار السيول

تواصل محافظة جنوب سيناء تنفيذ المرحلة الثانية لحماية كافة المدن من أخطار السيول، حيث أعلن المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أن العمل يجري حالياً بالمرحلة الثانية لحماية مدينتي نويبع وطابا من أخطار لسيول.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أن نسبة التنفيذ في عملية حماية منطقة "الترابين"، بمدينة نويبع، بلغت 37%، بينما بلغت نسبة التنفيذ في حماية مدينة طابا 20%، وتتضمن أعمال مباني الدبش في الأودية الأكثر خطورة التابعة للمدينتين.

وأوضح أن المشروعات تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه، في نحو 17 موقعاً، بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وشدد مدير إدارة المياه الجوفية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل، لمنع انتشار فيروس "كورونا".