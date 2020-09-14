وزير النقل في جولة بالمنيا: لن نسمح بأي خطأ في حق الركاب

وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات السكك الحديدية، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والالتزام باستمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشدّد وزير النقل على ضرورة الاحترام الكامل للركاب فى مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أول اهتمامات جميع العاملين بالسكة الحديد.

وأشار الوزير خلال جولته أمس لمتابعة مشروعات تنفذها وزارة النقل بالمنيا، إلى أنه لن يسمح بأى خطأ فى حق أى راكب، والتقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين أشادوا بالانتظام الملحوظ فى مواعيد قيام ووصول القطارات وتحسّن مستوى الخدمة المقدّمة لجمهور الركاب، خاصة مع دخول القطارات الجديدة الخدمة. وأوضح «الوزير» أنه بعد وصول 100 جرار سكة حديد جديد وتوالى وصول الدفعات الجديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة، والتى وصل منها حتى الآن 68 عربة، وستصل شهرياً 35 عربة جديدة ستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزاً، خاصة أن ذلك يتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية ومشروعات تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط، لافتاً إلى أن كل هذه المشروعات ستسهم فى استمرار حدوث طفرات هائلة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

"الوزير": تعميم أكشاك بيع المنتجات على باقى محطات القطار

وتفقد الوزير محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة وشملت الجولة الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمأن على تقديم التسهيلات للركاب، وشاهد العربتين النموذج الهيكلى الخاص بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات من شركة «تالجو» الإسبانية، وحيث سيتم توريد أول قطار، اعتباراً من مارس 2021، ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية. ووجّه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات الموجودة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفّذة فى محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على محطات الجمهورية.