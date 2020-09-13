انتظام حركة قطارات الخط الثاني للمترو
الخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها بعد التعامل مع العطل المفاجئ
كتب:
الوطن
08:26 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
مترو الأنفاق
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في بيان صادر عنها مساء اليوم عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بعدد ٢ محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثانى مما أدى الى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء ، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتها.
وأشار بيان مترو الأنفاق أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد اصلاح العطل المفاجئ.