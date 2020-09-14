وزير الرياضة: تلقيت إشادات من دول كثيرة بسبب حفل قرعة بطولة العالم

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تلقى تهنئة من بعض الدول، على تنظيم مصر حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد بشكل رائع، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم أعطى صورة إيجابية عن مصر.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الأحداث الرياضية تسوق لاسم المدن والبلاد التي تستضيفها، وبالتالي فإن الدولة المصرية ستسعى إلى الاستفادة من هذه البطولة للترويج السياحي وإعطاء صورة إيجابية حول قدراتها.

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تنظيم البطولة بالشكل الذي يليق بمصر، وتسخير إمكانيات الدولة لهذا الأمر، لافتًا إلى أن الرئيس اطلع على كل تفاصيل البطولة، كما أنه يؤكد على تشجيع المنتخبات الوطنية، وأنه كرم عددًا كبيرًا من الرياضيين العام الماضي، وأنه مهتم بفلسفة الرياضة والصحة والتنمية والشكل الخارجي للشباب المصري، ولهذا ستهتم الدولة المصرية بالاتحادات الرياضية لكي تقوم بدور أكبر.

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في مؤتمرات الشباب بأهمية استراتيجية بناء الإنسان، وبأن تكون شخصية الإنسان المصري متكاملة ومتزنة من النواحي النفسية والبدنية والعقلية والاجتماعية كافة.

وأردف: "الاهتمام بالجانب البدني للشباب المصري يلاقي مساندة كبيرة من الرئيس عبد السيسي، بأن يكون الجسم سليم من الناحية الفسيولوجية مثل ضربات القلب والكفاءة الوظيفية على مستوى وظائف التنفس وكفاءة الجهاز المناعي، ولذلك اطلقنا منذ سنوات مبادرة انزل واجري، ودعمنا ثقافة ركوب الدراجة، ورئيس الجمهورية ارتدى بنفسه ترينج وارتدى دراجة".