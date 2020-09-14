الصحة: نسبة إشغال مصابي كورونا بـ"الحميات" 40% وبالرعاية المركزة 80%

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب المهني، إنه من واقع الإحصائيات، نسبة إشغال مصابي فيروس كورونا في الأقسام الداخلية بمستشفيات الحميات ما بين 35 لـ40%، ونسبة الإشغال في الرعاية المركزة 80%، والأشخاص على أجهزة التنفس الصناعي ما بين 35 لـ40%.

وأضاف "كمال" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه النسب لا تقارن بما كان موجودا في الشهور السابقة ولا سيما شهر مايو الماضي، حيث كانت النسبة لا تنخفض عن 100%، وهذا يرجع لمجهودات العاملين في القطاع الصحي والدولة، متمنيا الاستمرار على هذه المعدلات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف 6 آلاف متطوع في تجارب بحث لقاح كورونا، موضحا أن المتطوع يجب أن يكون سنه أكبر من 16 عاما، وخلو سجله المرضة خاصة المزمنة، وتستقبل طلبات التطوع من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيتم إتاحته اليوم، ويُقيم المتطوعين لمعرفة من سيصلح للتجارب.