بورصة الدواجن اليوم الأحد 13-9-2020 في مصر

يتابع الكثيرون أسعار بورصة الدواجن، لمعرفة آخر المستجدات في أسواق الدواجن بكل أنواعها الدواجن والبط والأرانب، خصوصًا بعدما شهدت انخفاضا إلى أدنى مستوى لها خلال العام الجاري، عقب تراجع الطلب عليها بعد عيد الأضحى.

وأثر هذا الانخفاض على صغار التجار والموردين، وسط توقعات بعودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد تعافي قطاع السياحة، وعودة الطلب مرة أخرى من قبل الفنادق والمنشآت السياحية.

بورصة الدواجن من الغرف التجارية

واستقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد في السوق المحلي، حيث يباع الكيلو من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة بسعر يتراوح بين 16.5 إلى 17 جنيهًا، ويسلم للمستهلك ما بين 22 إلى 25 جنيهًا، بحسب المنطقة، ومصاريف النقل وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بينما سعر كيلو الدواجن الأمهات يتراوح من 20 جنيه إلى 23 جنيها.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها، بينما سعر كيلو الساسو يتراوح من 30 جنيه إلى 35 جنيا، ووصل سعر كيلو الديك الرومي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

وسجل سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيه للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي.

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على منتجات الدواجن جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 65 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، إلى 33 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو جرام البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا، والبلدي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي 47 جنيهًا، والأرانب 42 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لعبد العزيز انخفضت مبيعات القطاع بسبب ضعف الطلب المحلي، خلال الفترة الحالية، التي تعقب عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن ينتعش خلال الفترة المقبلة مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم.

وتعد صناعة الدواجن واحد من أضخم الصناعات المحلية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، ويصل عدد العاملين فيها لأكثر من 5 ملايين شخص، في مختلف المحافظات المصرية، وهناك خطأ شائع حيث يتم اختصار صناعة الدواجن على العاملين في الدواجن البيضاء فقط، و يجرى تجاهل باقي اقسام الصناعة التي لا تقل أهمية مثل "إنتاج بيض المائدة، إنتاج البط، الرومي، السمان، الأرانب، الحمام، وغيرها".