محافظ دمياط: سنغلق قاعات المناسبات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن قطاع السياحة برأس البر تأثر سلبًا بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن قراراها بفتح قاعات المناسبات بنسبة إشغال 50%، جاء مراعاة البعد الاجتماعى والضغوط الاقتصادية التى يتعرض أصحابها لها، وتابعت:"من لا يلتزم بقواعد الاجراءات الصحية سيتم إغلاق قاعته".

وأضاف "عوض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يتبقى إلا شهرًا واحدًا لموسم الصيف وينتهي، وعليه وجدنا أن هذا القرار سوف يساعد المواطنين، وتابعت:"بنسهل عليهم حتى يشتغلوا قبل ما الصيف يخلص".

ولفتت محافظ دمياط، إلى أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم على قاعات المناسبات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.