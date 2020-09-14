الإسكان: تخفيض قيم التصالح بالمدن الجديدة مراعاة للظروف الاجتماعية

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن قرار الوزارة اليوم بتخفيض نسب قيم التصالح بمخالفات البناء بالمدن الجديدة من 15 لـ25% جاءت نتيجة متابعة اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء وإشراف وزارة الإسكان للرد على استفسارات التصالح ورصد شكاوى المواطنين.

وأضافت "هاشم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو موسى، أن القاطنين بالمدن الجديدة طالبوا بتخفيض قيمة متر التصالح مثل المحافظات مراعاة للظروف الاجتماعية وتخفيف عن كاهلهم، وهو ما دفع وزير الإسكان للاستجابة، موضحة أن المدن الجديدة تتميز بتمتعها بالخدمات والتخطيط والمستوى الحضاري والعمراني يختلف عن المحافظات القائمة إلا أن هناك بعد آخر استجاب له وزير الإسكان بإصدار قرار تخفيض قيمة التصالح لـ25%.

وأشارت إلى أن القاهرة الجديدة والشيخ زايد أعلى مستوى توفيرا للخدمات والمستوى العمراني مقارنة بالمدن الجديدة فجرى تخفيض قيمة التصالح 15% للمتر، ويتبعها مدن الشروق والعبور والعبور الجديدة ودمياط الجديدة مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر بنسبة 20%، وباقي المدن الجديدة 25% للمتر.