الاحتفال بأبطال حقيقيين من مجند لمبيض المحارة.. "مصر مش كلها فيرمونت"

دائمًا ما يكون هناك بطل لكل حدث، ومع تعاقب الأحداث اليومية يظهر هؤلاء الأبطال ويحتفي بهم الجميع، بقدر أهمية الحدث، وسط سعي الدولة الدائم لتكريم كل شريف يساعد غيره، ليذهب التكريم لأبطال حقيقيين من قلب الشعب، فعلوا ما بدر منهم دون ذرة تزيف، أو أن يعلموا أنهم سيكرمون عليه.

وعلى الرغم من وجود عناصر سلبية في المجتمع، ممن يقتلون أبنائهم وآبائهم، أو من يغتصبون ويتحرشون على غرار واقعة "فيرمونت"، إلا أن النماذج الإيجابية تمحي تلك السلبيات الضئيلة، وتوضح أن مصر لها صورة إيجابية بسواعد أبنائها.

طالب بدرجة "مبيض محارة"

آخر هؤلاء الأبطال الذين تم تكريمهم كان لطالب الثانوية العامة المتفوق والذي يعمل مع والده "مبيض محارة"، من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمساعدته على توفير متطلبات الحياة، كما تواصل المحافظ مع وزير التعليم العالي لتوفير منحة تعليمية له.

سيدة القطار.. أم خطفت قلوب الجميع

ومن قبل "مبيض النحارة" ظهرت على الساحة، السيدة صفية أوالعزم، الشهيرة بـ"سيدة القطار"، التي دافعت عن أحد الجنود بعد نشوب مشكلة بينه وبين كمسري أحد القطارات حول ثمن تذكرة، لتدفع له هي الثمن قائلة: "انت زي ولادي"، لتنال تكريم من القوات المسلحة لتحصل على درع القوات المسلحة.

مجند القطار.. ملتزم ومنضبط ومهذب

كما قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتكريم المجند عبد الله مسعد، الذى قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندى المصرى الذى يتحلى دوماً بالانضباط الذاتى دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل خلال واقعة القطار ذاتها.

بائع الفريسكا.. طالب مجتهد حلم أن يكون طبيبا

وعلى سيرة الاجتهاد والبطولة، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تواصل مع الشاب إبراهيم، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % في الثانوية العامة، ويعمل كبائع للفريسكا لمساعدة والده.

وأضاف يونس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك"، أن وزير التعليم العالي، وافق على منحة كاملة للشاب الذي اختار كلية طب جامعة الإسكندرية، وذلك حصوله على سيارة هدية ودعوة لمنتدى شباب العالم المقبل.