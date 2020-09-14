ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية في حملات أمنية أسوان
كتب:
عبد الله مشالي
09:04 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
مديرية أمن أسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان من ضبط 4 مسلحين بحوزتهم أسلحة ناريةن وكميات من المواد المخدرة، خلال حملات متفرقة بعدد من المراكز على مستوى المحافظة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وذكر بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، أن مدير الأمن، اللواء مصطفى عبد الفتاح، تلقى إخطارات بضبط 4 متهمين بحيازة أسلحة نارية، وكمية من مخدر "البانجو"، تزن حوالي 2 كيلوجرام، بالإضافة إلى 100 جرام من مخدر "الحشيش".
وتم تحرير المحاضر اللازمة، بوقائع الضبط في مراكز الشرطة المختصة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.