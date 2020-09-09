ضبط عاطل بحوزته بانجو وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة، خلال عبوره للنفق مستقلًا إحدى السيارات.

ففي خلال إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة شرطة النفق، عثر على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرامًا، بحوزة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال المتهم.