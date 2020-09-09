رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط عاطل بحوزته بانجو وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

كتب:

حمادة الشوادفي
04:02 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة، خلال عبوره للنفق مستقلًا إحدى السيارات.

ففي خلال إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة شرطة النفق، عثر على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرامًا، بحوزة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال المتهم.

اقرأ المزيد:

وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز بنود المحافظة المالية

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات منطقة الهضبة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء: المطارات والموانئ تعمل بشكل طبيعي بعد" سيول كاترين"

"الأرصاد": أمطار غزيرة ورعدية على جنوب سيناء حتى الثلاثاء المقبل

خبير أرصاد يكشف السبب الرئيسي وراء السيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر

محافظ جنوب سيناء يوجه بصيانة معدات الحملة الميكانيكية دوريا

الأرصاد: فرص سقوط سيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم وغدا