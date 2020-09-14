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استئناف محاكمة المتهم بارتكاب مجزرة كفر الدوار بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
10:41 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
المتهم بقتل ابنة عمه بكفر الدوار

المتهم بقتل ابنة عمه بكفر الدوار

تستأنف محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، في محافظة البحيرة، اليوم، محاكمة الحدث المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها، بعد فشله في اغتصابها، في القضية المعروفة بـ"مجزرة كفر الدوار"، حيث تعقد المحكمة ثاني جلساتها، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، بعدما أرجأت النظر في القضية، لحين انتداب محامي للدفاع عن المتهم.

وكان المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قرر إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، بعدما وجهت له تهم قتل المجني عليها، والمقترن بالشروع في اغتصابها والمقترن بجريمة أخرى هي قتل طفليها.

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مباحث قسم كفر الدوار، بالعثور على ثلاثة جثث لربة منزل، 23 سنة، وطفليها "توأم"، 3 سنوات، مذبوحين داخل منزلهم بناحية "عزبة عثمان" دائرة القسم، بتاريخ 25 أغسطس الماضي.

وتوصلت تحريات المباحث، بالاشتراك مع الأمن العام، إلى قيام ابن عم المجني عليها، سائق "تروسيكل"، يبلغ من العمر 17 سنة، بارتكاب الجريمة، بعد فشله في التعدي عليها واغتصابها، وخشية من افتضاح أمره، قام بذبحها وطفليها، وتركهم غارقين في دمائهم، وفر هارباً.

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