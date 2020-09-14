كل ما تريد معرفته عن التطوع للقاح كورونا: الخطوات والشروط والموانع

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، رابط التسجيل كمتطوع لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل وأبرز الأسئلة الشائعة عن التجربة على النحو التالي:

وتتمحور الدراسة حول الفعالية والمناعة المكتسبة من لقاح فيروس سارس "كوفيد-2" غير النشط، والتجارب السريرية هي دراسات تُجرى على متطوعين، وتقوم هذه الأبحاث بدراسة ما إذا كان استخدام علاج أو لقاح جديد آمنًا، ومدى فعالية العلاج أو اللقاح في علاج أو منع حدوث مرض معين.

وتوفر الشركة الراعية للدراسة السريرية اللقاح مجانًا ودون أي رسوم، كما تتكفل بدفع رسوم ومصاريف الاختبارات والفحوصات المختلفة المتعلقة بالدراسة، وتتحمل شركة التأمين الخاص بالدراسة التكاليف المتعلقة بالرعاية الطبية حال الاحتياج.

وتجرى الدراسة لتقييم مدى فاعلية اللقاح، وليس هناك ما يضمن أنًك ستستفيد من اللقاح، فإذا قررت المشاركة في الدراسة، فقد يساعدك هذا الإجراء على الوقاية من الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

خطوات التسجيل كمتطوع لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا

الدخول عبر الرابط الذي خصصته الوزارة من هنـــــــــــا.

- الضغط على "تسجيل".

- ملء استمارة الاشتراك وإدخال بياناتك الأساسية مثل الاسم والرقم القومي والعمر والنوع والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- تطلب منك استمارة الاشتراك الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بحالتك الصحية، ما إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة، أو هل تأكدت إصابتك بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا.

- عليك أيضًا الإجابة على ما إذا سبق وتعرضت لحساسية من تطعيمات سابقة (حدوث طفح جلدي – ضيق بالتنفس – آلام بالبطن – تورم بالجسم)؟، أو لديك حساسية من عقار طبي أو حساسية من أي شيء.

- يراعى أيضًا ذكر إذا كنت أنت أو أي من أفراد عائلتك له تاريخ مرضي، من أمراض عصبية مثل الصرع/ تشنجات، أو تعاني من أمراض وراثية أو ضعف عام بالجسم، أو تتناول أدوية لعلاج أمراض مناعية أو أدوية مثبطة للمناعة خلال الـ3 أشهر الماضية.

- عليك أيضًا أثناء ملء الاستمارة أن تذكر إذا كنت خضعت لنقل الدم خلال الـ3 أشهر الماضية، وإذا كان لديك مشاكل بسيولة الدم أو حدوث تجلطات بالدم، أو خضعت مؤخرًا لتجربة بحثية لعقار طبي أو ما شابه خلال الـ6 أشهر الماضية.

- بمجرد الضغط على زر الاشتراك فأنت تقر برغبتك الرسمية بالاشتراك في هذه التجارب، وتقر بمسؤوليتك عن صحة البيانات التي أخلتها.

شروط وإجراءات التسجيل

- الفئة العمرية للمتطوع / المتطوعة أكبر من 18 عامًا، ويتم تقييم الحالة الصحية العامة.

- التسجيل باستخدام الرقم القومي/ رقم جواز السفر.

- يخضع المتطوع للتقييم من قبل فريق عمل الدراسة بوزارة الصحة والسكان.

- يتطلب الأمر التوقيع المسبق على الإجراءات والشروط.

أسباب تمنعك من التطوع

- الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء أو احتقان الأنف خلال 14 يومًا التي تسبق أخذ اللقاح.

- حساسية اتجاه بعض الأدوية لديك أو لأحد أفراد عائلتك.

- إصابات مسبقة بالتشنج أو الصرع.

- الإصابة بأي أمراض حادة أو مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد والكلى والأورام الخبيثة.

- تتلقى حاليًا أي علاج مثبط للمناعة.

- التعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم.

- للنساء في حالة الحمل أو الرغبة في الحمل خلال فترة التجربة.

المخاطر المتعلقة بالمشاركة

قد تحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقي اللقاح، وتشتمل على:

- ألم متوسط واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم.

- حمى، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية، وما إلى غير ذلك.

- عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.

- علاج المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة تحت إشراف الطبيب المختص.

- الإبلاغ عن أي أعراض جانبية محتملة للمسؤول الطبي في غضون 24 ساعة من خلال الخط الساخن 15530.

علمًا بأنّ مدة المشاركة في التجربة ستستمر لنحو شهرين، وقد تستمر فترة المتابعة إلى 12 شهرًا، وستتم المحافظة على سرية بيانات المتطوعين، ولن يتم مشاركة معلومات الهوية أو أي تفاصيل شخصية مع أي من الجهات، كما أنّ لك مطلق الحرية بالانسحاب في أي وقت، مهما كان قرارك، فلن تتحمل أي مسؤولية ناجمة عن الانسحاب، ولن يؤثر ذلك عليك بأي شكل، ولن ينعكس ذلك على العلاج الطبي الخاص بك.