تشميع مكتب لبيع أدوات طبية وضبط أدوية مجهولة بالشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور هشام مسعود، أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارت الصحية في كل الزقازيق وبلبيس وديرب نجم، قامت بشن حملات للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بهذه المراكز، للتأكد من التزامها باشتراطات التشغيل المقررة.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية، تتضمن أدوية ومستلزمات طبية غير مسموح بتداولها ومجهولة المصدر، بواقع 1265 وحدة، ما بين أقراص أو أو عبوات زجاجية.

وأضاف أن المضبوطات المخالفة تنوعت ما بين أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها، مما يعرضها للتلف، وأدوية بدون فواتير، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأضاف أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة التموينية بالمحافظة، شنت حملة تفتيشية على الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية بمركز ومدينة الإبراهيمية، أسفرت عن ضبط مكتب لبيع المستلزمات الطبية، يعمل بدون ترخيص، ويقوم ببيع وتداول المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه تم تحريز المضبوطات، وتشميع المكتب بكامل محتوياته، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة الإبراهيمية، للعرض على جهات التحقيق المختصة.