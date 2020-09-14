الرضيعة "فرح" أمام قفص الاتهام على بعد خطوات من قاتل والدتها وشقيقيها

حرص أهالي ضحية مذبحة كفر الدوار، بالبحيرة، على حضور ثانى جلسات محاكمة قاتل ابنة عمه وطفليها، بعدما فشل في اغتصابها، في الوقت الذي ظهرت فيه الطفلة "فرح" 4 شهور الناجية الوحيدة من المذبحة، تحملها سيدة من أقارب المجني عليها.

وقررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، تأجيل محاكمة المتهم بذبح الأم وطفليها "توأم" داخل منزلهم، إلى جلسة الاثنين 26 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وكان المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قرر إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، بتهمة قتل المجني عليها، والمقترن بالشروع في اغتصابها، والمقترن بجريمة أخرى، وهي قتل طفليها.

تعود أحداث القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مباحث قسم كفر الدوار، بالعثور على ثلاثة جثامين لسيدة 23 سنة، وطفليها "توأم"، 3 سنوات، مذبوحين داخل منزلهم بناحية "عزبة عثمان"، دائرة القسم، بتاريخ 25 أغسطس الماضي.

وتوصلت تحريات المباحث، بالاشتراك مع الأمن العام، إلى قيام ابن عم المجني عليها، سائق "تروسيكل"، يبلغ من العمر 17 سنة، بارتكاب الجريمة، بعد فشله في التعدي على المجني عليها واغتصابها، وخشية من افتضاح أمره، قام بذبحها وطفليها وتركهم في بركة من الدماء وفر هارباً من موقع الجريمة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة.