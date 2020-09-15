بريد الوطن.. الممثل المحترف والحبكة الدرامية

تزداد الحبكة الدرامية تعقيداً ومن ثم يظهر البطل وفى يده سيف الحل، يفرح الحرافيش بقدومه، يمهد الطريق ويفرش بالورود وتزين السجادة الحمراء المكان، يخرج علينا البطل وتتسابق الأيادى فى التصفيق بعدما كان الصراخ والعويل يغطى الفضاء، كذب الممثل وإن أدى دوره بإتقان، الحكاية عفا عليها الزمن من التكرار، زبانية الشر يلتفون ويتصافون فى دوائر سمكها أرق من خيطان الصياد، يريد التهام فرائسه على نار هادئة، كتبت النهاية السعيدة للكومبارسات المكبلة بتوجعات وآلام الحياة، لأول مرة تتوافق الرؤية، فكل النقاد أجمعوا على استقبال الهوان بكل ترحاب، قبضة الممثل قاصمة على ظهر المضطهدين الذين يجلسون ينتظرون سقوط قطرات المياه من الصنبور، أرض عطشت عطش السنين، الممثل أسر قلوب وعقول الطيور، وبنيت الاستوديوهات العملاقة المخبرة بإنتاج المسلسلات والأفلام الهادفة وفى داخلها ألوف من الغرف لجميع الفئات، حناجر مثلت مشاهدها كلها بالصمت طريقاً، فلا صوت يعلو فوق صوت البطل، غناء البلابل منعت من الألحان، سيطرة فاقت كل الحدود من اللاحدود المتاحة، انتظار وصبر وتغيير ما زال فى الإمكان رغم سواد المشهد وقبح الصورة ورداءة الصوت، وتغيير البطل فى الرواية القادمة مع تتر حصار الماضى واقتلاع حصون الطغيان ونشأة الأمل فى غد مشرق للأجيال.

سامى الشيخ عامر

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