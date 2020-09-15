بريد الوطن.. أم الشهيد

جبت الفازة وحطيت ميه

ابعت وردك

فجر العيد بيشقشق اصحى

جدد عهدك

استنيتك تيجى ف حضنى

زى عوايدك

وتبوس خدى وتهنينى

وأبوس يدك

أسأل عنك تسأل عنى

واسمع ردك

ف ودنى كلامك والله واحشنى

حتى ف عندك

لما فديت بلدك يا حبيبى

سعدنا سعدك

ببعت ليك برسالة واحشنى

اوفى بوعدك

زرنى اليوم ف منامى طمنى

الخير عندك

أنا هستنى تيجى ف حضنى

زى عوايدك

أول عيد بيعدى عليّا

من غير ودك

جبت الفازة وحطيت ميه

وناقص وردك

سامح لطف الله

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