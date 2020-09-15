رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. أم الشهيد

كتب:

بريد الوطن
10:36 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
شهيد

شهيد

جبت الفازة وحطيت ميه

ابعت وردك

فجر العيد بيشقشق اصحى

جدد عهدك

استنيتك تيجى ف حضنى

زى عوايدك

وتبوس خدى وتهنينى

وأبوس يدك

أسأل عنك تسأل عنى

واسمع ردك

ف ودنى كلامك والله واحشنى

حتى ف عندك

لما فديت بلدك يا حبيبى

سعدنا سعدك

ببعت ليك برسالة واحشنى

اوفى بوعدك

زرنى اليوم ف منامى طمنى

الخير عندك

أنا هستنى تيجى ف حضنى

زى عوايدك

أول عيد بيعدى عليّا

من غير ودك

جبت الفازة وحطيت ميه

وناقص وردك

                                                          سامح لطف الله

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. راجعوا أوراق قرضى يا مسئولى البنك الأهلى

بريد الوطن.. «الوطن».. صوت المواطن

بريد الوطن.. ليلة فرح

بريد الوطن.. أسير بلا هدى (قصة قصيرة)

بريد الوطن.. ماذا فعل "كوفيد 19" بأخلاقنا؟

بريد الوطن.. رأسى وكتفك

بريد الوطن.. مضى رمضان.. ويبقى الأمل والتوبة

بريد الوطن.. وفر لنا ماكينة صرف آلى يا محافظ البنك المركزي

بريد الوطن.. التقلبات المصاحبة لوباء كورونا

بريد الوطن .. الخد الذبيح