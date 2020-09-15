الأورمان تنظم معرض أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان بكفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنظم الجمعية اليوم الثلاثاء معرضا لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية السيد البدوى مركز مطوبس فى محافظة كفرالشيخ.

وأوضح شعبان أنه تم مؤخرا تنظيم معرضين استهدفا الأسر غير القادرة بقرية الرغامة مركز الرياض وقرية الخاشعة بالحامول، مؤكدًا أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة كفرالشيخ.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفرالشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.