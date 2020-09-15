حلمي عن علاقته بأبنائه في فترة كورونا: اكتشفت شقاوتهم

قال الفنان أحمد حلمي، إنه لم يخرج من منزله طيلة فترة الحظر الذي فرضته الحكومة المصرية بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه اكتشف بعض الأشياء الجديدة في أبنائه في هذه الفترة.

وأضاف حلمي خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC" في الحلقة الأولى من الموسم الجديد: "إحنا مش بنخرج كتيرة وقاعدين في وش بعض على طول، حاولت أشيل منهم كلمة مامي، ممكن يشيلوها خالص ويطلبوا الحاجة على طول".

وتابع: "اكتشفت شقاوتهم، وشفت نفسي فيهم، وسألت إزاي أهلي كانوا متحمليني، أنا مش ضد الشقاوة، لأنهم لازم يتكلموا ويفهموا ويسألوا كتير، بس لما الموضوع بيزيد عن حده بيبقى صعب".

وحول علاقته بأسرته، قال: "مكنش ورايا غير الرغي، وعندي واحد بيرغي والتاني مش بيرغي وده صامت ومريب وبيسيبنا ويقعد لوحدنا لما نكون قاعدين على البحر".