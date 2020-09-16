التنمية المحلية: زيادة أعداد الموظفين في المراكز لتسهيل طلبات التصالح

قال خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن هناك زيادة واضحة في الإقبال على طلبات التصالح، بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة، حيث أقبل الكثير من المواطنين على عمل تصالح بعد قرارات التخفيضات الأخيرة، من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه جرى مد عدد ساعات العمل اليومية حتى العاشرة مساء، وزيادة عدد الموظفين الذين يتلقوا الطلبات في المراكز والأحياء لتسهيل الإجراءات على المواطنين في طلبات التصالح.

وتابع أن المواطنين في انتظار لجنة لمعاينة العقارات التي تم تقديم طلب للتصالح عليها، من أجل مطابقة الأوراق بالواقع.

وأردف أن محافظة المنوفية في الترتيب الأول، في طلبات التصالح، ومحافظة البحيرة ثم القليوبية ثم الدقهلية، وهذا يدل على أن هناك تنامي كبير منذ يوم السبت الماضي في طلبات التقدم على التصالح.

وأشار إلى أن حصيلة طلبات التصالح حتى الآن، قرابة الـ7 ملايين جنيه، ومازال قابل للزيادة في ظل استقبال طلبات تصالح أخرى في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه بخصوص محافطة الشرقية، وصل إلى أكثر من 67 ألف طلب تصالح حتى أمس فقط، ومازال العدد قابل للزيادة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تحديد قيمة التصالح فى كل قرى مصر، بـ50 جنيهًا للمتر، إضافة إلى تخفيض القيمة 25% على كل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، وتوجيه الرئيس بتحديد قيمة التصالح بالريف بدءً من 50 جنيهًا للمتر.