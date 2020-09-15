"الصحة العالمية" أعراض كورونا تغيرت مع زيادة أعداد المصابين

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير كثيرا ولكن ظهرت أعراض مختلفة مع زيادة اعداد المصابين بالفيروس.

وتابعت الحجة خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد الان للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الأعراض الأكثر شيوعها كانت بالجهاز التنفسي وهناك أعراض ظهرت مع زيادة الأعداد وتختلف هذه الأعراض من شخص الى أخر حسب التكوين الجسدى الخاص بكل شخص.

وأكدت أنه يتم التركيز على علاج الحالات الخطرة مشيرة الي أن عقار الريمديسفير ثبت أنه يخفف من اعراض فيروس كورونا وقد أجريت العديد من التجارب عليه للبالغين وليس الأطفال واشارت الي أن المنظمة تتعاون مع الشركات المنتجة للعقار لتوفيره بكميات أكبر لأنه لم يكن متوفر كثيرا وأوضحت أن فيروس كورونا أعراضه خفيفة على الأطفال ولا يلزمهم العلاج بتلك الأدوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديو حول أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.