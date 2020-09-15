"الصحة العالمية" عن الموجة الثانية لكورونا: لا نعلم موعدها

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنَّ الموجة الثانية لا يوجد موعد لها "لا موجة ثانيه ولا ثالثة"، متابعة "نحن نطالب باتباع الإجراءات الاحترازية والهدف من ذلك الحذر فقط".

وأضافت مديرة البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية، أنَّ هناك زيادة في عدد الإصابات في حالة عدم اتباع الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار.

وتابعت: "ضمان العودة السليمة للمدارس تتمثل في اتباع المدارس والأولياء الأمور لكل الإجراءات الاحترازية والاطلاع الدائم للمستجدات الفيروس"، مشيرة إلى أنَّ أعراض الإصابة لفيروس كورونا على الأطفال ضئيلة جديدة، مؤكّدة الأطفال المصابين بفيروس كورونا ثبت أن هناك ارتباط بين الإصابة بالفيروس والإصابة بمرض كاواساكي".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد -19".

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.