"الصحة العالمية": الخدمات الصحية للأمومة تأثرت بنسبة 92% خلال فترة كورونا

قال الدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات تأثرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن خدمات الأمومة والطفولة تأثرت بنسبة 92% في عدد من الدول خلال فترة جائحة كورونا المستجد، كما تأثرت تقديم الخدمات الخاصة بالأمراض غير السارية بنسبة 85%، لافتاً إلى أن الافراد في الدول عزفوا عن الذهاب للحصول على الخدمات الصحية نتيجة لعدم توافرها أو نتيجة الخوف من الذهاب للمنشأت الطبية.

وأكد مطرية، أن منظمة الصحة العالمية تواصلت مع الدولة لترتيب أولويات الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ووضع اجراءات بديلة للحصول على الخدمات الطبية سواء عن طريق الهاتف المحمول أو غيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديو حول أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19. يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.