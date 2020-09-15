الزراعة: زيارة 27 ألف منزل في 1362 قرية لاكتشاف الأمراض الوبائية للماشية مبكرا

بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالرصد والاكتشاف المُبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمُعدية والإستجابة السريعة لاحتواء البؤر التي يتم اكتشافها والحد من انتشارها.صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات قامت بزيارة 27442 منـزل في 27 محافظة وتم فحص 69050 حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية واضاف الصياد أنه خلال الفترة من أول أغسطس2020 حتى 10/9/2020 تم تحصين 156 الف و 241 راس ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 141 الف و 559 راس ضد حمى الوادى المتصدع، وتحصين 662 الف و 342 راس ضد الجلد العقدى، كذلك تحصين 97 الف و 236 ضد جدرى الأغنام، وتحصين 184 الف و 515 راس ضد طاعون المجترات الصغيرة.وترقيم وتسجيل إجمالي 104335 رأس منها 65107 أبقار ، 24768 جاموس، 14460 أغنام وماعز كما تم رصد عدد من البؤر المرضية أغلبها حالات إصابة بمرض الجلد العقدى، مُعظم حالات الإصابة لحيوانات غيـر مُحصنة.

ومن ناحيته قال د عبدالحكيم محمود أنه تــــــلاحظ إنخفاض مُنحنى البؤر المُسجلة إسبوع عن إسبوع حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم.، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة والتنبية على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة وايضا القيام بحملات توعية وارشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور ايه اعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

واضاف محمود أنه في إطار متابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للإجراءات المُنفذة بمديريات الطب البيطري لحصر وتتبع حالات الإصابة بمرض الجلد العقدي واحتواء البؤر التي يتم اكتشافها ، فقد تم تشكيل عدة لجان من أطباء الهيئة للمرور على مديريات الطب البيطري بمحافظات سوهاج وأسيوط والبحيـرة والدقهلية والشرقية والفيوم والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والوادى الجديد وبني سويف والإسماعيلية والجيزة.