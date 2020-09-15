محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للاستثمارات

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،بمكتبه بالديوان العام، وفد شركتي "جاب" الفرنسية، و"ECG" للاستثمارات، في إطار سعي المحافظة لتنمية الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات تنموية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

تناول اللقاء أهم النقاط الاستثمارية المتميزة بالمحافظة، حيث تم تقديم تصور متميز لاستغلال أرض المحلج بشبين الكوم، الاستغلال الأمثل.

وأشار المحافظ بأنه ستتم الدراسة والمفاضلة بين كافة العروض المقدمة من مختلف الجهات كمجموعة ماجد الفطيم الاستثمارية وغيرها لاختيار الأفضل.

جاء الاجتماع بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والعميد مهندس نهاد ذكي عويضة، بقطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، والدكتور أيمن زين الدين المدير الإقليمى لشركة جاب-فرنسا، ونائب مدير عام شركة "CFS" للحلول التمويلية ومجموعة "ECG" الاستثمارية.

ورحب محافظ المنوفية بالحضور، مؤكداً حرصه واهتمامه بالتعاون مع جميع الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى سعيه الدائم لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على أهالي محافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن اللقاء يأتى فى ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمتمثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بهدف تسويق الفرص الاستثمارية المتميزة بالمحافظة، وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها تساهم فى توفير فرص عمل جادة للشباب من قاطنى المحافظة ومحاربة البطالة.