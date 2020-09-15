محافظ أسوان يوافق على تخفيض مجموع القبول بمدارس التمريض إلى 264 درجة

بعد مناشدة أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بمدارس التمريض وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على فتح باب التقديم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة والنزول بالمجموع إلى 264 درجة من الناجحين فى الشهادة الإعدادية ولديهم الرغبة فى الالتحاق بهذه المدارس حيث سيتم فتح فصل للتمريض الملحق بمدرسة فوزية حامد للتجارة بنات بطريق السادات.

وصرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية سيتم استثمار وجود أسماء مشتركة فى الطلاب المقبولين بالمدارس التابعة لمديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى فى فتح فصل إضافي لاستيعاب الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط القبول.