الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 348 مليون جنيه في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بنطاق المحافظة في قطاعات "الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة " بتكلفة إجمالية مليار و 96 مليون و 100 ألف جنيه، لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، اليوم، إن المحافظة انتهت من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة مالية 348 مليون و 800 ألف جنية، موضحًا أن المشروعات شملت الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة فاقوس الرسمية للغات وإضافة 28 فصلًا دراسيًا بتكلفة 10 ملايين و 700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة العواشرة للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء "أحمد حلمي" جهد متوسط، بتكلفة مالية بلغت 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبني الحماية المدنية بمدينه فاقوس بتكلفة 6 ملايين و 400 ألف جنيه، وتطوير مركز شباب "الكيلانية" بتكلفة مليون و 500 ألف جنيه، إلى جانب إنشاء المكتبة العامة بفاقوس بتكلفة 20 مليون جنيه وكذلك مجمع خدمات فاقوس 2 بتكلفة بلغت 5 ملايين و500 ألف جنيه.

وفيما يخص مشروع صرف صحي آمن لأهالي مركز فاقوس، أكد المحافظ الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرية الطويلة بتكلفة مالية 90 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى الصوالح A بتكلفة مالية 87 مليون و 500 ألف جنيه، وتنفيذ مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى الصوالح D بتكلفة مالية 71 مليون جنيه.