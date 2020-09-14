خطوات إنهاء إجراءات السفر من موقع مصر للطيران إلكترونيا

منذ عودة حركة الطيران الدولية، وتسعى العديد من الشركات وعلى رأسها شركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات السفر، بداية من حجز التذاكر وحتى إجراءات انهاء السفر.

تستعرض "الوطن"، خطوات إنهاء إجراءات السفر من موقع مصر للطيران إلكترونيًا قبل السفر.

خدمة إنهاء إجراءات السفر إلكترونيا

تمنح هذه الخدمة للركاب حائزي التذاكر المؤكدة، حيث يصبح بإمكانهم إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار لتسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة.

تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ​ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر الإلكترونية.

خطوات إنهاء إجراءات السفر إلكترونيا

لإنهاء إجراءات السفر على المواطن زيارة موقع شركة مصر للطيران من خلال الموبايل أو من هنــــــا.

أدخل الاسم وبيان التعريف الشخصي (وهو إما رقم الحجز أو رقم التذكرة الإلكترونية).

يمكنك اختيار الركاب المطلوب إنهاء الإجراءات لهم والمسجلين على الحجز الخاص بك.

اتبع التعليمات على الشاشة لاختيار مقعدك واستكمل الخطوات.

يمكنك اختيار مقعدك المفضل من خلال استعراض خارطة المقاعد بناء على درجه الحجز واختيار المقاعد.

مع الانتباه أنه في بعض الأحيان قد يتم تغيير المقعد المحجوز لدواعي السلامة وتبعا لظروف تشغيل الرحلة.

تسجيل بيانات الراكب، حيث يحتاج السفر إلى بعض الدول الحصول على معلومات إضافية عن الراكب، الأمر الذي يتطلب من شركات الطيران تسجيل المعلومات المطلوبة قبل السماح بإنهاء إجراءات السفر للركاب.

وتتضمن هذه المعلومات رقم جواز السفر أو الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها والدولة المصدرة للوثيقة بالإضافة إلى الاسم الأول واسم العائلة والجنس وتاريخ الميلاد والجنسية.

ادخل بيانات البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك المحمول لاستكمال العملية واستلام بطاقة الصعود على الطائرة.

ماذا تفعل عند التوجه للمطار

بعد استلامك بطاقة الصعود، عند الوصول إلى المطار يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط، أما الركاب من حاملي الأمتعة والحقائب، فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بتسليم الأمتعة، قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

تغلق البوابات 30 دقيقة قبل موعد الإقلاع، يرجى التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.