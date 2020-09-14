مصر للطيران تتعاون مع مستشفيات ومعامل Aster بالإمارات لتحليل الـ PCR

أعلنت شركة مصر للطيران، عن التعاون مع مستشفيات وعيادات "ASTER"، بإمارة دبي والإمارات الشمالية، بما يسمح لعملاء مصر للطيران القادمين من دولة الإمارات المسافرين إلى القاهرة أو أكثر من 35 نقطة حاليًا بشبكة خطوط الشركة، بإجراء تحليل الـ PCR بسعر خاص 180 درهما إماراتيا، وذلك بموجب تذكرة سفر سارية مع مصر للطيران وجواز سفر الراكب أو بطاقة الهوية الإماراتية، وذلك في ضوء حرص شركة مصر للطيران على توفير أفضل الخدمات لعملائها وفي ضوء متطلبات السفر التي فرضها فيروس كورونا (Covid 19).

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للعملاء معرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل وعناوين مراكز التحاليل من خلال الاتصال برقم (04 440 0500)، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمستشفيات ومعامل تحاليل ASTER www.asterhospital.com .

ومن الجدير بالذكر أن مستشفيات ومعامل Aster لديها أكثر من 28 فرعا من مراكز التحاليل في العديد من أنحاء دولة الإمارات.