مصر للطيران تسير 26 رحلة جوية غداً

تسير مصرللطيران غدًا الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٩ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، ، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و٧رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، بالإضافة إلى ٤رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٦٠٠ راكب.