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مصر للطيران تسير 26 رحلة جوية غداً

كتب:

الوطن
11:47 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصرللطيران غدًا الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٩ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، ، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و٧رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، طابا، بالإضافة إلى ٤رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٦٠٠ راكب.

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