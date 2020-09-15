كنترول الأزهر: بدء تصحيح الدور الثاني من الثانوية وانتهاء التظلمات غدا

قال الشخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، بدأت اليوم الثلاثاء، بخمس مراكز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات له، الثلاثاء، أن مراكز التصحيح اتسمت بالهدوء والاستقرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم جميع الحجرات، مع التباعد الصحي المطلوب والالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، إلى أن الهدوء والاستقرار كان لهما آثار إيجابية على عملية التصحيح، ما يساعد على دقة الأداء وقلة الأخطاء مراعاة مصلحة الطالب أولا، بناء على توجهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد.

وأوضح رئيس الكنترول أن غدًا الأربعاء سينتهي موعد تقديم تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية، والذي استمر لمدة شهر، قدم خلالها الطلاب 41 ألف طالب تظلمات على نتائج التصحيح بامتحانات الدور الأول.