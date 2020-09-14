قناة السويس تبدأ تنفيذ استراتيجية 2023 لتطوير المجرى الملاحي

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن الهيئة بدأت منذ حفر قناة السويس الجديدة في تنفيذ استراتيجية 2023 التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، وترتكز من خلالها على استمرار تطوير المجرى الملاحي من خلال إنشاء عدة جراجات أو مساحات الانتظار المخصصة للسفن في القناة الجديدة، حيث يوجد 5 جراجات بالقناة القديمة.

وأضاف "صفوت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أنه يجرى تنفيذ أول جراج فريد من نوعه بالقناة الجديدة، لافتا أن تلك الجراجات سيتم استخدامها في حالات الطوارئ أو الحوادث، حيث يتم من خلالها إبعاد السفن مباشرة فور وقوع الحادث أو تعطلها لهذه الجراجات.

وأشار إلى أنه جرى تطوير 16 محطة وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الحديثة والأنظمة المتطورة للمساعدة في إتمام مهمة عبور السفن بمنتهى السهولة اليسر.