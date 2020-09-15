تبدأ أول أكتوبر.. خطوات تسجيل الخريجين في موقع الخدمة العامة 2020

تستعد الدفعة 95 من خريجي العام الجاري 2020 – 2021 من الجنسين لأداء الخدمة العامة، من خلال استيفاء البيانات من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بداية من 1 أكتوبر 2020 المقبل.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي خطوات التسجيل في موقع الخدمة العامة 2020

الخدمة العامة 2020 الدفعة 95

​الخدمة العامة واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، الإناث بصفة خاصة، والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة، أو من تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومي.

ومن المجالات التي يشارك فيها الشباب محو الأمية، وتنظيم الأسرة، وتنمية المجتمعات، والأسر المنتجة، وخدمات تعليمية، وخدمات الطفولة، وغيرها لمواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية.

يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني، ويُحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية، وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل (خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير).

خطوات التسجيل في موقع الخدمة العامة 2020

- الدخول على موقع الخدمة العامة من هنــــــا.

- اختيار تسجيل مكلفي الخدمة العامة.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بالخريج، ثم الضغط على الدخول.

- بعد استيفاء بعض البيانات في استمارة الخدمة العامة 2020، يُطلب الآتي:

- ملء الاسم الأول والثاني والثالث واللقب.

- كتابة الرقم القومي وتاريخ انتهائها البطاقة.

- موقف التجنيد في حالة الذكور.

- كتابة رقم الهاتف المحمول والمنزلي.

- إدخال البريد الإلكتروني للخريج.

- المحافظة التي يسكن الخريج بها.

- ذكر العنوان تفصيليًّا.

- ذكر إذا كان الشخص يعاني من الأمراض المزمنة والإعاقة.

- الدرجة العلمية التي حصل الخريج عليها (المؤهل - الجامعة - التخصص- سنة التخرج - الدور).

- في حالة الحصول على لغات يُرجى تسجيلها والدورات التدريبية.

- جهات التكليف الموجه إلى الخريج.

- كتابه اسم المستخدم الخاصة بالخريج لكي تتيح له الدخول على الموقع والاطلاع على الجديد، وكلمة السر أيضًا.

- أخيرًا اضغط على زر الإرسال.