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التنمية المحلية: نصف مليار جنيه متحصلات 20 ألف طلب تصالح بالقاهرة

كتب:

شريف سليمان
10:41 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
الدكتور خالد قاسم

الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن متحصلات 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بمحافظة القاهرة تجاوزت نصف مليار جنيه، كما تجاوزت قيمة متحصلات 29 ألف طلب 425 مليون جنيه.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن متحصلات 67 ألف طلب في محافظة الشرقية بلغت أكثر من 458 مليون جنيه، أما متحصلات 38 ألف طلب فإنها تجاوزت 211 مليون جنيه.

وتابع، ان متحصلات أكثر من 53 ألف طلب تجاوزت 387 مليون جنيه، مشددًا على أن أهل مصر لديهم من النضج والولاء والانتماء الذي يجعلهم يردون بشكل عملي على ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كان آخرها غضب المصريين من قانون التصالح في مخالفات البناء.

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