مباحثات "مصرية - عراقية" لعقد اللجنة المشتركة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وسفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمى، ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التى انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن خلال أغسطس الماضى.

"المشاط": اللجنة ستضع قواعد التعاون فى "الصحة والتعليم والبيئة والاتصالات"

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن اللقاء يأتى فى إطار السعى نحو تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والعراق، مشيرة إلى التنسيق الدائم مع السفارة العراقية فى إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة المقرر انعقادها بهدف تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية. وأضافت «المشاط» أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع الوزارات المصرية المعنية بعلاقات مع الجانب العراقى للوقوف على أبرز مجالات التعاون، استثماراً للموارد الاقتصادية المتنوعة، لافتة إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد الإطار القانونى اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائى بين مصر والعراق، من خلال التوقيع على عدد من الوثائق التى تنظم تلك العلاقات، فضلاً عن اتخاذ اللجنة المشتركة قرارات بتفعيل اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة فى إنجاز خطط التنمية فيهما، وتعميق الاستثمار الصناعى والزراعى والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات التى تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأكدت «المشاط» أن اللجنة العليا المشتركة ستضع قواعد تنظيم العلاقات الثنائية فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والشئون الاجتماعية وتبادل الخبرات فى مجالات الموارد المائية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص المصرى فى مشروعات إعادة إعمار العراق فى إطار الروابط الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين الشقيقين. وأكد السفير العراقى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة وإنجاح فعالياتها.