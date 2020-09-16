الخصوص حاضرة بمؤتمرات مدبولي في أسبوع.. من التصالح للجامعة اليابانية

خلال أقل من أسبوع، احتلت مدينة الخصوص بالقليوبية الاهتمام عبر شاشات التليفزيون، حيث تناولها رئيس الورزاء الدكتور مصطفى مدبولي، في حديثه بمؤتمرات مختلفة، آخرهم اليوم، قبل قليل.

في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات للتعليم العالي، استعرض مخاطر البناء المخالف وتأثيره السلبي على مختلف مناحي الحياة بالبلاد، منها التعليم، مشيرا إلى أزمة الخصوص.

وأضاف مدبولي أنه يمضي أسبوعيا قرارات نزع ملكية أراضي بأغراض النفع العام من أجل إنشاء خدمات للدولة من مدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف وأغلبها في أماكن بالعمران القائم وتكون أراضي زراعية ولكن الدولة مجبرة على ذلك، كاشفا أن الأراضي التي اضطرت الدولة لنزع ملكيتها من أجل عمل مشروعات نفع عام بلغت 62 ألف فدان زراعة اضطرت الدولة تحويلها من زراعة لعمران.

وأضاف أن النمو إذا كان مخططا وكان في إطار زيادة سكانية معقولة، "عمران الدولة لمحدودي الدخل يتم بناء فيه الخدمات من مدارس وغيرها".

وقبل 4 أيام، خلال مؤتمر مدبولي السابق بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، أفرد جزء من حديثه لمدينة الخصوص بالقليوبية، بعد أن ظهرت بالفيلم المعدّ بشأن تلك الظاهرة المخالفة، حيث قال إنها نشأت على أراض زراعية وتحولت إلى كتلة خرسانية، وعرض الشوارع نحو 3 أو 4 أمتار فقط.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، اليوم السبت، أن الأراضي الزراعية ستتحول إلى كتل عشوائية حال عدم مواجهة مخالفات البناء، مثلما حدث بالخصوص، خاصة أن الدولة ستضطر إلى بناء الخدمات على أراض زراعية لحل مشاكل المواطنين.

وأكد على أنه من المفترض أن تتدخل الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحي وغاز طبيعي وكهرباء، ليكون هناك أدنى مستويات المعيشة، إلا أنه يوجد تعقيد شديد، مطالبا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح.

وتعتبر مدينة "الخصوص" مبنية بالكامل على أرض زراعية، حيث كانت جميعها أراض زراعية قبل عام 2011، وفقا لحديث اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بمراعاة البعد الاجتماعي في حجم مخالفات البناء، لذلك تمت إزالة العديد من المباني المخالفة بها مؤخرا.